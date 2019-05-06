МЧС и Генпрокуратура о взрыве на корабле «Исрафил Гусейнов»

Накануне на судне-трубоукладчике «Исрафил Гусейнов» ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», арендованном компанией Saipem, в ходе ремонта технологического оборудования произошел взрыв и возник пожар, в результате которого получили травмы различной степени тяжести 14 сотрудников компании, среди которых граждане Азербайджана и других стран, говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства чрезвычайных ситуаций.

По факту в Главном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье УК 162.1 (нарушение правил техники безопасности и других правил охраны труда), создана совместная с МЧС следственная группа.

В настоящее время с участием специалистов Центра судебно-медицинской экспертизы Министерства юстиции, МЧС и пароходства проводятся необходимые оперативно-следственные действия для расследования причин и обстоятельств происшествия.

В заявлении выражается просьба к потерпевшим и информированным о случившемся лицам обращаться в вышеперечисленные организации по следующим номерам: ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» - 404-39-00, МЧС- 112, Генеральная прокуратура - 440-78-13.