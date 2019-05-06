Двоих россиян осудили по делу о путче в Черногории

Высший суд Подгорицы заочно приговорил двух россиян к 15 и 12 годам заключения за подготовку государственного переворота в Черногории, передает ТАСС.

По версии следствия, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов участвовали в перевороте. Лидеры черногорской оппозиции Андрия Мандич и Милан Кнежевич по тому же делу приговорены к пяти годам лишения свободы. Ранее Мандич и Кнежевич неоднократно заявляли, что сам процесс политически мотивирован, а черногорские власти сводили с оппозицией счеты.

5 ноября 2018 года сообщалось, что Мандич и Кнежевич обратились к главам нескольких государств с просьбой защитить их от политического преследования со стороны властей. Копии обращения были разосланы лидерам России, Франции, Сербии, а также ряду европейских функционеров. Выбор стран и организаций обусловлен тем, что политики проводили там последние рабочие встречи в период с 27 июля по 30 октября 2018 года.

В Черногории Мандич и Кнежевич обвинялись в подготовке госпереворота при содействии Москвы. По мнению правительства, он был направлен против курса премьер-министра Мило Джукановича и политики вступления в НАТО.