Все туристические объекты на горе Улудаг, которая известна своими лыжными курортами зимой, уже закрылись, а катание прекратили в связи с завершением сезона. Однако сразу же после того, как там выпал снег, туристы вновь начали съезжаться на Улудаг.

Метеорологи отмечают, что в ближайшее время температура там может упасть до минус десяти градусов.