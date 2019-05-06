Синоптики рассказали о погоде на завтра

В пятницу на территории Азербайджана сохранится нестабильная погода, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, изморось, к вечеру прогнозируется дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 14-18, днем 22-26 градусов тепла. В Баку ночью 16-18, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%-80%.

В районах Азербайджана завтра ожидаются дожди, местами ливневые, возможны грозы и град. Ночью и утром туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-18 градусов выше нуля.