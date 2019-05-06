Министр обороны Армении заявил о готовности обмена пленными с Азербайджаном

В настоящее время идет конкретизация работы по этому вопросу, добавил он.

Переговоры с Азербайджаном об обмене пленными продолжаются. Об этом заявил сегодня журналистам министр обороны Армении Давид Тоноян, сообщает «Спутник-Армения».

«Заданий пока нет, но идут переговоры. Как вы знаете, я председатель соответствующей комиссии. Сейчас идут переговоры, чтобы мы поняли, кого мы меняем и на кого», - заявил армянский министр.

На вопрос, можно ли будет обменять всех на всех, министр ответил: «Сейчас я об этом говорить не могу».

Напомним, несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об обмене пленными всех на всех как о способе установить атмосферу доверия в зонах конфликтов, будь то Ближнем Востоке, в Нагорном Карабахе или на юго-востоке Украины.