Северная Корея запустила неопознанные снаряды

Северная Корея запустила неустановленные снаряды из района, где расположены ее ракетные комплексы, сообщает южнокорейское информационное агентство «Ёнхап».

Пуск произошел в 16:30 по местному времени. Сообщается о запуске по меньшей мере одного баллистического снаряда. Тип ракеты или ракет, выпущенных в восточном направлении, южнокорейские военные пока не установили.

Источник Reuters уточнил, что снаряд пролетел примерно 420 километров.

В районе Сино-Ри, в котором состоялся запуск, находится военная база, где размещены баллистические ракеты средней и малой дальности «Скад» и «Нодон»