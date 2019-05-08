Посольство Азербайджана об убийстве Наиля Саламова в США

Убийство в США уроженца Азербайджана Наиля Саламова находится под контролем посольства Азербайджана в этой стране. Об этом сказали в азербайджанском диппредставительстве в США, сообщает Trend.

Согласно информации, 6 мая около 22:00 по местному времени в районе Вайомиссинг округа Беркс (американский штат Пенсильвания) был убит неизвестными Саламов Наиль Ильхам оглу, 1982 года рождения. По факту в Полицейском департаменте Вайомиссинга возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Отмечается, что посольство связалось с близкими покойного. "В настоящее время нами ведется работа по отправке тела в Азербайджан в кратчайший срок. Завтра ожидается завершение формальностей, после чего тело отправят из города Ридинг в Нью-Йорк, а оттуда на родину. Хотим отметить, что данный вопрос полностью контролируется посольством. О ходе следствия будет дана дополнительная информация. Наши соотечественники в США и коллектив посольства глубоко опечалены случившимся. От имени коллектива посольства приносим глубокие соболезнования родным покойного”, - сказали в диппредставительстве.