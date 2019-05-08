Лех Валенса: Евросоюз надо ликвидировать и создать снова

Европейский союз проще ликвидировать и создать снова, чем развивать в нынешнем виде, заявил бывший президент Польши Лех Валенса, по мнению которого, Евросоюзу мешают разные пути развития входящих в него государств, передает РИА Новости.

"Евросоюз был создан в совершенно иных условиях, чем те, которые имеют место сейчас. Я давно предупреждал Германию и Францию, что им не удастся спасти Союз, если государства-члены пойдут так далеко, в разных направлениях", - сказал Валенса в интервью шведскому изданию Aftonbladet.

По его мнению, в нынешней ситуации "проще ликвидировать ЕС в его нынешнем виде и начать все заново".

В варианте, который предлагает Валенса, "все страны ЕС должны будут снова подать заявку на членство в сообществе". Затем он предлагает составить список десяти своих обязанностей, под которым каждое государство должно подписаться, а также десять прав, которые будут им гарантированы".