В Казахстане заблокировали соцсети и несколько СМИ

В Казахстане интернет-провайдеры заблокировали доступ к основным соцсетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам, пишет Интерфакс.

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, "Twitter и сервис обмена сообщениями WhatsApp остаются общедоступными, а Telegram включает меры противодействия цензуре, которые позволяют мобильным и настольным версиям приложения оставаться подключенными".

Кроме того, с утра четверга на территории Казахстана недоступны сайты ряда СМИ - rus.azattyq.org, exclusive.kz, vlast.kz, holanews.kz. Сообщается также о блокировке сайтов ряда региональных изданий.

Накануне Генпрокуратура Казахстана опубликовала обращение, в котором призвала граждан не выходить 9 мая на "несанкционированные митинги" и предупредила, что участники несанкционированных акций протеста будут привлечены к ответственности.