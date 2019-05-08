Евросоюз «отверг любые ультиматумы» Ирана

"Мы с большой озабоченностью отмечаем заявление Ирана в отношении его обязательств в рамках СВПД, — говорится в совместном заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерики Могерини и глав МИД Франции, Германии и Великобритании. — Мы остаемся полностью привержены сохранению и полному выполнению СВПД, ключевого достижения глобальной архитектуры нераспространения, служащего интересам безопасности всех сторон".

Страны Запада отвергли требования Ирана, который отказался от выполнения части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отвел пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней на защиту своих нефтяного и банковского секторов от санкций США, пишет Дойче велле.

Евросоюз, а также Франция, Германия и Великобритания "отвергают любые ультиматумы" в отношении ядерной программы Ирана и намерены оценивать соблюдение Исламской Республикой своих обязательств в соответствии с СВПД и Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по действиям Тегерана.

Могерини и главы МИД напомнили Тегерану о заседаниях Совместной комиссии по контролю над выполнением СВПД как о механизме, гарантирующем реализацию соглашения.

Могерини заявила журналистам в румынском Сибиу, где проходит неформальный саммит ЕС, что Евросоюз будет выполнять СВПД до тех пор, пока Иран выполняет сделку и пока МАГАТЭ подтверждает это в отчетах, передает РИА Новости.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, также прибывший в Сибиу, заявил, что его страна "с самого начала была очень твердо привержена ядерному соглашению" с Ираном, пишет Интерфакс.