В Эстонии потребовали от России вернуть «захваченные земли»

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме потребовал от России вернуть «захваченные земли», передает издание Eesti.

По мнению эстонского министра, Россия не вернула Эстонии 5,2% территории: «До сих пор в руках России находится 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос».

При этом Хельме признал, что Эстония готова ждать, когда вопрос территорий будет решен в плоскости международного права.

«Воевать с Россией мы не собираемся», — добавил министр.