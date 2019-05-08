Депутат отнял у подростка работу, а Минобразования пришло на помощь
Сотрудники Министерства образования по поручению руководства ведомства нашли подростка, продававшего попкорн в подземном переходе возле площади Азнефть.
Как сообщает haqqin.az, об этом заявил глава пресс-службы министерства Джасарет Валехов.
По словам Дж.Валехова, подростка зовут Исрафил Вугар оглу Сейфуллаев. Родился он в ноябре 2002 года в селе Гюнешли Билясуварского района. В 2017 году окончил IX класс. В настоящее время проживает в Бинагади, не учится.
«Трудовой кодекс Азербайджана дает право на труд после 15 лет. Исрафилу будет предложено поступить в профессионально-техническое училище в соответствии с его пожеланиями», - сказал глава пресс-службы Минобразования.
Отметим, что ранее депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков написал в Фейсбук «гневный статус» в связи с продававшим вблизи площади Азнефть попкорн подростком. Депутат обвинил подростка в уклонении от уплаты налогов, в трате электричества, а также в отравлении жителей города. В результате подростку запретили продавать попкорн, а аппарат вынесли с территории.