Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию по Ирану

«Обсуждалась ситуация вокруг СВПД по Ирану», — сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин обсудил сегодня с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, также затрагивалась тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Накануне Иран уведомил членов договора от 2015 года СВПД — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять обязательства по документу — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране указали, что меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов в должной мере решить возникшие проблемы.

Сегодня же европейская тройка посредников ООН — Великобритания, Германия и Франция — отвергла ультиматум Ирана по СВПД. Страны заявили о приверженности ядерной сделке и призвали Тегеран продолжать ее выполнять.