Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания составили Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года. Об этом свидетельствует рейтинг агентства недвижимости Domire Estate, пишет «Лента.ру».

Первое место рейтинга заняла Болгария, где, по данным аналитиков компании, стоимость жилья на морском побережье начинается от 25 тысяч евро. В таком бюджете покупателям доступны однокомнатные квартиры, стоимость двухкомнатных начинается от 35-45 тысяч евро. Отдельный дом в шаговой доступности до моря в Болгарии можно купить по цене от 120 тысяч евро.

На втором месте оказалась Турция, где стоимость квартир в жилых комплексах рядом с морем начинается от 40-50 тысяч евро, домов — от 220 тысяч евро. Третье место у Черногории с показателями в 50-60 тысяч евро за квартиру.

Четвертое место досталось Греции, где квартиры в приморских жилых комплексах продаются от 80 тысяч евро, отдельные дома — от 190 тысяч евро. Замыкает пятерку Испания — минимальный бюджет покупки квартиры в этой стране аналогичен греческому, а отдельно расподложенные дома стоят от 150 тысяч евро.