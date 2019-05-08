США успешно испытали новую межконтинентальную ракету

Командование глобального удара ВВС США сообщило о втором за месяц испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3" (Minuteman III).

Испытания прошли на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния в 00:39 по местному времени (10:39 мск).

Выпущенная из шахтной пусковой установки ракета успешно поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова).

"Запуск двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с разницей в неделю является истинным свидетельством возможностей команды Ванденберг", — говорится в заявлении базы.

Предыдущее испытание трехступенчатой ракеты наземного базирования прошло 1 мая. Изначально такие ракеты предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны.

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