«Барселона» устроит распродажу

«Барселона» летом 2019 года планирует расстаться с десятью футболистами. Об этом сообщает AS.

По информации источника, клуб не собирается продлевать аренду Кевина-Принса Боатенга и Джейсона Мурильо, которые вернутся в «Сассуоло» и «Вильярреал» соответственно. Также «Барселона» не планирует подписывать новый контракт с защитником Томасом Вермаленом, который из-за травм редко играет.

«Барселона» рассчитывает продать вратаря Йаспера Силлесена, выходящего на поле только в матчах Кубка Испании. Также клуб планирует избавиться от полузащитника Филипе Коутинью. В число претендентов на продажу также вошли Иван Ракитич, Самюэль Умтити, Денис Суарес, Малком и Рафинья Алькантара.