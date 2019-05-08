В Черногории осудили россиян за попытку госпереворота

Высший суд в Черногории приговорил двоих граждан России Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова к 15 и 12 годам заключения по делу о попытке переворота в стране, сообщает Balkan Insight.

Предполагаемых сотрудников спецслужб России осудили заочно, отмечает RFE/RL. Как и других фигурантов дела, их обвинили в создании преступной организации. Кроме того, двоим россиянам отдельно предъявили обвинения в терроризме. Судья признал, что граждане России были организаторами неудавшейся попытки госпереворота.

Всего суд огласил приговор 13 обвиняемым, в том числе двоим лидерам оппозиционного «Демократического фронта» Андрию Мандичу и Милану Кнежевичу. Как сообщает Balkan Insight, оба оппозиционера получили по пять лет тюрьмы. Остальных фигурантов дела приговорили к различным срокам заключения: пятеро получили меньше двух лет, еще четверо — от трех до восьми лет.

Еще один обвиняемый, как отмечает Balkan Insight, получил убежище в России. Ему приговор не вынесли.