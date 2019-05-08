Мурад Самедов 20:23

Репутация - одно из главных условий успеха в бизнесе, и каждый предприниматель делает все, чтобы создать и обязательно сохранить благоприятный имидж своего бренда. Но если на формирование положительной репутации уходят годы, то потерять ее можно в одночасье. Не случайно крупные компании заключают многомиллионные соглашения с крупными пиар-агентствами, а любая негативная информация, тем более злостная клевета чреваты для ее распространителя судебными исками и штрафами. Это естественная практика для передовых стран мира, судебно-правовая система которых довела механизмы защиты репутации до автоматизма. Но в Азербайджане ситуация с этим прямо противоположная и угрожает всему отечественному бизнесу. В редакцию haqqin.az обратился известный в Баку бизнесмен, учредитель сети супермаркетов «Rahat market» Джалал Бабакишиев, который поделился своей обеспокоенностью по поводу кампаний "черного пиара" и нечестной конкурентной борьбы, которые нередко возникают на азербайджанском рынке.

«Псевдоборцы за права потребителей, всевозможные блогеры порой запускают в социальных сетях кампанию против того или иного вида бизнеса в стране. Зачастую блогеры преследуют добрые цели, однако отсутствие у них полной и достоверной информации приводит к тому, что они становятся инструментом для осуществления грязной кампании. Не задумываясь о последствиях, в погоне за рейтингом они могут уничтожить честный бизнес, который строился годами, усилиями сотен людей. Никто не думает о том, что малейшая ошибка, непроверенная информация могут повлечь за собой закрытие объекта или предприятия, на котором работают сотни и тысячи людей, оставив их семьи без средств к существованию. Надо сознавать эту ответственность», - сказал Бабакишиев. В качестве наглядного примера бизнесмен привел недавние истории с детским питанием «Малютка» и кампанию по дезинформации, которая была развернута вокруг строительства кафе у крепостных стен в Ичеришехер. Шла обычная реконструкция летних кафе на улице Малая Крепостная, а в социальных сетях была распространена ложная информация о разрушении части крепостной стены. Организаторы этой клеветнической кампании использовали фотографии восьмилетней давности, сделанные во время реконструкции части стены. В считанные дни соцсети охватил панический ажиотаж. В дело пришлось вмешаться лично первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, которая посетила Ичеришехер, встретилась с ответственными чиновниками и предпринимателями и после этого осудила развернувшуюся в социальных сетях очернительскую кампанию.

Джалал Бабакишиев отметил, что периодически жертвой информационных атак становится и возглавляемая им сеть супермаркетов «Rahat market». Так недавно в социальных сетях распространили фотографию упаковки печенья, утверждая, что в магазинах сети продают просроченную продукцию. Однако авторы публикации не учли, что речь шла не о сроке годности продукта, а о сроках его продажи. Подобное дилетантство при других обстоятельствах можно было бы простить блогерам, но сейчас речь идет об имидже целой сети супермаркетов. «Это переполнило чашу нашего терпения. У нас действует несколько служб, которые занимаются только тем, что проверяют сроки годности товаров, и подобные факты просто исключены. Кто-то просто не переносит чужой успех и распространяет в интернете дезинформацию, используя ложные, старые и неактуальные материалы. Это проявление нездоровой конкуренции и кампании "черного пиара". Хочу обратиться к законодательным и правоохранительным органам, призывая их применить механизмы и меры наказания для людей, которые занимаются "чёрным пиаром"», - сказал Бабакишиев. Вместе с тем Бабакишиев обратился и к бизнесменам, работающим в продовольственном секторе, призвав их к большей гражданской ответственности.

«В наше время для реализации бизнеса в продовольственном секторе требуется большая гражданская ответственность! Мы занимаемся стратегически важным делом, требующим максимального внимания от всех - как от работников, так и владельцев бизнеса. Наш девиз: "Здоровое питание - здоровая нация". И я призываю всех азербайджанцев, работающих в этом секторе, быть максимально бдительными и завозить, производить, продавать проверенные, сертифицированные, безвредные для организма человека продукты питания, а также хранить их в местах, соответствующих мировым стандартам! Необходимо следить за сроками годности и избегать некачественной или сомнительной продукции. Никто не должен забывать, что то, чем мы занимаемся, непосредственно касается наших детей, нашего будущего поколения, и мы обязаны обеспечивать их здоровыми и безопасными продуктами питания!», - заявил он. Но что же побудило бизнесмена выступить с таким обращением к общественности? Обеспокоенность Джалала Бабакишиева понятна, ведь если крупные фирмы в Азербайджане всё же имеют ресурсы для противодействия кампаниям "черного пиара", то малый и средний бизнес в этом плане совершенно незащищены. Дело в том, что ситуацию усугубляет и наступивший век социальных сетей и массмедиа. Источником информации, обладающей разрушительной силой, сегодня может стать любой человек. Больше не нужны телеканалы с многомиллионной аудиторией, радио и газеты, чтобы довести правдивую или ложную информацию до населения. Достаточно снять фото или видео на телефон и запустить их в социальных сетях. А дальше информация начинает жить собственной жизнью, кочуя по интернету и набирая тысячи просмотров. В этом, безусловно, есть свои плюсы - информация стала доступнее, но вместе с тем пропала ответственность за ее достоверность. Самой уязвимой сферой для "черного пиара" и грязных информационных вбросов был и остается потребительский рынок. Производители продуктов питания, розничные сети терпят колоссальные убытки из-за любой инсинуации. И это может быть даже не спланированная кампания конкурентов, а просто неосторожное слово или фотография безответственного блогера. Любители описывать каждый свой шаг в интернете почему-то не задумываются о том, что их неосторожное высказывание, абсолютно случайное фото могут серьезно навредить честному, усердно работающему предпринимателю, а то и подложить бомбу под самый стратегический сектор экономики.

Один из самых известных инцидентов целенаправленного "черного пиара", основательно подорвавшего целую пищевую отрасль, произошел в Азербайджане несколько лет назад. Тогда неизвестные распространили в соцсетях видео какого-то далеко не ведущего цеха по упаковке курятины, где несколько женщин со шприцами вводили неизвестную инъекцию в тушки цыплят. Закадровый голос при этом убеждал граждан не покупать бройлерных кур. Видео в считанные часы стало вирусным, набрав миллионы просмотров. В итоге в Азербайджане на 30% сократилось потребление курятины и производители моментально потеряли десятки миллионов долларов. Последствия этой нашумевшей истории полностью устранить не удалось и по сей день. А что же с детской смесью «Малютка», которое упомянул Джалал Бабакишиев? Все началось с того, что на горячую линию Агентства пищевой безопасности поступила жалоба на качество этого вида питания для младенцев. При проверке в одной (!) из упаковок детской смеси действительно были обнаружены не предусмотренные рецептом изготовителей инородные вещества. Это стало основанием для введения временного запрета на использование и продажу «Малютки». Новость моментально облетела все информационное пространство, вызвав нешуточную панику среди родителей. Сказалась особая специфичность продукта – ведь он предназначен для совсем еще крошечных детей, здоровье и благополучие которых всегда были под особым контролем и родителей, и государства. Однако дальнейшие, более тщательные исследования однозначно показали, что в упаковку «Малютки» чужеродные вещества внесены преднамеренно, так как именно пачки с ними вскрывались, а затем вновь упаковывались. Не фабричная, а кустарная упаковка продуктов не подлежала сомнению.