Отдел информации 21:17

В рамках мероприятий, посвященных 96-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в Академии Государственного таможенного комитета состоялась церемония присяги для новых сотрудников, принятых на службу в таможенных органах и успешно завершивших пятинедельные подготовительные курсы. В церемонии приняли участие председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев, его заместители, руководители соответствующих структур, новопринятые на работу сотрудники таможенных органов, курсанты Академии и их родители.

Церемония началась с исполнения гимна страны, затем 139 новых сотрудников таможни торжественно приняли присягу. Выступивший на мероприятии глава Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев отметил, что День принятия присяги таможенника совпадает по времени с днем рождения основателя независимого Азербайджана Гейдара Алиева и что на таможенников возлагаются важные задачи. Глава Госкомитета подчеркнул, что, доказывая свою верность политике Гейдара Алиева и нашей государственности, таможенники дают присягу обеспечивать экономическую безопасность Азербайджана. Касаясь истории развития таможенной службы в Азербайджане, Сафар Мехтиев отметил, что большие успехи в таможенной сфере были достигнуты в результате большого внимания и заботы, которые общенациональный лидер оказывал этой сфере.