Молодые таможенники поклялись защищать экономическую безопасность Азербайджана фото
В рамках мероприятий, посвященных 96-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в Академии Государственного таможенного комитета состоялась церемония присяги для новых сотрудников, принятых на службу в таможенных органах и успешно завершивших пятинедельные подготовительные курсы.
В церемонии приняли участие председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев, его заместители, руководители соответствующих структур, новопринятые на работу сотрудники таможенных органов, курсанты Академии и их родители.
Церемония началась с исполнения гимна страны, затем 139 новых сотрудников таможни торжественно приняли присягу.
Выступивший на мероприятии глава Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев отметил, что День принятия присяги таможенника совпадает по времени с днем рождения основателя независимого Азербайджана Гейдара Алиева и что на таможенников возлагаются важные задачи. Глава Госкомитета подчеркнул, что, доказывая свою верность политике Гейдара Алиева и нашей государственности, таможенники дают присягу обеспечивать экономическую безопасность Азербайджана.
Касаясь истории развития таможенной службы в Азербайджане, Сафар Мехтиев отметил, что большие успехи в таможенной сфере были достигнуты в результате большого внимания и заботы, которые общенациональный лидер оказывал этой сфере.
Председатель ГТК заявил, что сегодня политика Гейдара Алиева успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым и дал советы молодым таможенникам в первую очередь быть совестливыми, любить свою страну, соблюдать ее законы и быть верными заветам Гейдара Алиева.
Затем на церемонии выступил начальник Академии Государственного таможенного комитета Гулу Новрузов, который рассказал о курсах, которые проходят новые сотрудники таможенных органов. По его словам, для преподавания на курсах привлечены руководители структур ГТК, ведущие специалисты и профессорский состав Академии. Он пожелал успехов в деятельности всем новым сотрудникам, которые успешно завершили курсы и сдали экзамены.
Выступивший на церемонии ветеран таможенной службы Афган Алиев рассказал о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в строительстве независимого Азербайджана и шагах, предпринятых президентом Ильхамом Алиевым для укрепления азербайджанской государственности и экономического развития страны.