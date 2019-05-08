В Баку состоялась патриотическая акция "Бессмертный полк", посвященная памяти участников Великой Отечественной войны.

Как сообщает «Спутник Азербайджан», сотни людей собрались у мемориала "Братская могила" в Наримановском районе столицы, откуда стартовало традиционное шествие "Бессмертного полка".

Дети и взрослые, подняв портреты героев, прошли единым строем под песни военных лет. Буквально каждый участник шествия делился историями своих родителей, дедушек и бабушек, отмечая, что эти воспоминания святы для каждой семьи.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и многих других странах.