В Баку осудили визит руководства Армении в Карабах

В МИД подчеркнули, что данные выступления противоречат совместным заявлениям, сделанным в ходе недавних встреч между сторонами конфликта:

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало визит политического руководства Армении в оккупированный азербайджанский город Шушу и сделанные в этой связи заявления.

"Визит политического руководства Армении в Шушу, находящуюся под военной оккупацией, сделанные в этой связи заявления, озвученные официальным Ереваном, включая министра иностранных дел, слова “Защита свободы Арцаха является основой нашего обязательства по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта” и другие подобные высказывания являются в корне ошибочным посланием для переговоров и резко противоречат духу заявлений, сделанных в ходе последних встреч”, - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что руководство Армении несет ответственность за дальнейшее возможное развитие событий.

“Все международные организации и международное сообщество признают территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных государственных границ. Чем быстрее руководство Армении осознает эту реальность и прекратит обманывать свое население, тем быстрее в регионе будут обеспечены мир, стабильность и устойчивое развитие”, - отметили в МИД.