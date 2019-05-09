В России открыли памятник Сталину

В Новосибирске прошел митинг в честь открытия памятника генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину. Мероприятие не было включено в общегородской план празднования Дня Победы, сообщает РИА Новости.

Мэр города и секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть заявил, что, сохраняя имя человека, возглавлявшего страну и армию в годы Великой Отечественной войны, россияне выполняют долг перед предками. Локоть отметил, что инициатива установки монумента полностью принадлежит жителям Новосибирска.

В Кремле предпочли избежать положительной или негативной оценки мероприятия. Отвечая на вопросы журналистов 8 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это прерогативой местных властей, дополнив, что Сталин — часть российской истории.