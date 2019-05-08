Английский финал Лиги Европы в Баку! С Мхитаряном или без?; обновлено 01:47
Второго участника бакинского финала Лиги Европы определила серия пенальти.
До футбольной лотереи в Лондоне доигрались «Челси» и «Айнтрахт». Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. На 28-й минуте Рубен Лофтус-Чик вывел хозяев вперед, а на 49-й минуте Лука Йович восстановил равновесие.
В серии пенальти точнее оказались футболисты «Челси», забившие четыре гола против трех точных ударов игроков «Айнтрахта».
Таким образом, и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы любителей футбола ждут английские финалы. «Ливерпуль» против «Тоттенхэма» и «Арсенал» против «Челси».
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Сегодня ночью проходят ответные полуфинальные матчи Лиги Европы, финал которой состоится 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.
Испанская «Валенсия» после поражения в первой игре в Лондоне со счетом 1:3 не смогла взять реванш у лондонского «Арсенала» в домашней игре. Англичане вновь выиграли – на этот раз со счетом 4:2.
На два гола валенсийца Кевина Гамейро на 11-й и 58-й минутах «Арсенал» ответил хет-триком Пьера-Эмерика Обамеянга (17-я, 69-я и 88-я минуты), а также голом Александра Ляказетта (50-я минута).
Напомним, что за «Арсенал» выступает армянский футболист Генрих Мхитарян. Приедет ли армянин на финал в Баку? Должны решить сам футболист и его клуб. Ранее дважды, когда его командам выпадали в соперники азербайджанские клубы, Мхитарян отказывался от поездки в Азербайджан.
В прошедшей игре с «Валенсией» Мхитарян вышел на замену на 62-й минуте.
Второй полуфинал между «Челси» и «Айнтрахтом» еще продолжается. Основное время, как и неделю назад, завершилось вничью 1:1. Команды проведут на поле еще как минимум 30 минут.