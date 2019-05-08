Второго участника бакинского финала Лиги Европы определила серия пенальти.

До футбольной лотереи в Лондоне доигрались «Челси» и «Айнтрахт». Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. На 28-й минуте Рубен Лофтус-Чик вывел хозяев вперед, а на 49-й минуте Лука Йович восстановил равновесие.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Челси», забившие четыре гола против трех точных ударов игроков «Айнтрахта».

Таким образом, и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы любителей футбола ждут английские финалы. «Ливерпуль» против «Тоттенхэма» и «Арсенал» против «Челси».

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Сегодня ночью проходят ответные полуфинальные матчи Лиги Европы, финал которой состоится 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.