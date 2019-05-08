«Жаманак»: Рейтинг Пашиняна упал на 30%
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении провела очередное изучение общественного мнения для выяснения рейтинга Никола Пашиняна, пишет со ссылкой на свои источники ереванская газета «Жаманак».
«Согласно результатам опроса, рейтинг Пашиняна продолжает снижаться, зарегистрировав новый антирекорд – 34 процента. По результатам проведенного всего лишь три месяца назад опроса, рейтинг Никола Пашиняна был на 30% выше. Рейтинг Пашиняна падает во всех слоях общества и возрастных группах», - отмечает издание.