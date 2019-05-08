Ким Чен Ын провел военные учения

По информации госагентства Северной Кореи, учения прошли успешно, их целью названа проверка "способности оборонных подразделений быстро реагировать".

ЦТАК не указало, об оружии какого типа идет речь - в сообщении избегались такие слова, как "ракета" или "снаряд".

Накануне генеральный штаб вооруженных сил Южной Кореи заявил, что Пхеньян выпустил две ракеты, по всей видимости, малой дальности. По сведениям Сеула, они были запущены с базы Кусон в провинции Пхёнан-Пукто на западе КНДР в восточном направлении. Одна ракета пролетела 270 км, вторая - 420 км.

Это были уже вторые ракетные испытания за неделю. В минувшую субботу, 4 мая, также под наблюдением Ким Чен Ына, были протестированы многозарядные ракетные пусковые установки, а также управляемые тактические ракеты.