Ильхам Алиев на могиле Гейдара Алиева

Отмечается 96-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, гениального сына и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает АзерТАдж, в день рождения спасителя азербайджанского народа президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент Мехрибан Алиева, члены их семьи, родные и близкие великого лидера прибыли в Аллею почетного захоронения, чтобы посетить могилу общенационального лидера.

Глава государства возложил венок к могиле общенационального лидера и почтил его память.