Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании
Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний. 134 аэропорта оценивались по соблюдению графика вылетов, качеству обслуживания и наличию магазинов и ресторанов, пишет Лента.ру.
Лучшим был признан аэропорт Хамад в Катаре. Второе место занял аэропорт Токио. Замкнул тройку лидеров аэропорт Афин.
В десятку рейтинга также попали аэропорт Афонсу Пена (Бразилия), Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы (Польша), российский аэропорт Шереметьево, аэропорт Чанги (Сингапур), международный аэропорт Раджив Ганди (Индия), аэропорт Тенерифе Норте (Испания) и аэропорт Виракопус (Бразилия).
Авиакомпании были рассортированы по соблюдению графика полетов, качеству полетов и возможности быстро вернуть билет. Рейтинг возглавила Qatar Airways, следом за ним идут American Airlines и Aeromexico. Также лучшими признаны SAS Scandinavian Airlines, Qantas, LATAM Airlines, WestJet, Luxair, Austrian Airlines и Emirates.