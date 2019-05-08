Новое столкновение США с Китаем наш комментарий
Экстравагантные заявления президента США Дональда Трампа, кажется, не знают предела. На днях он еще более взвинтил общую ситуацию на рынках, выступив с новыми заявлениями сразу по двум горячим темам – китайской и иранской. Сообщив о введении новых санкций против Ирана в сфере металлургии, он также объявил, что Китай сорвал сделку в ходе торговых переговоров, которым эксперты единодушно предсказывали благополучный исход уже в ближайшее время. Так он дополнил свой неожиданный твит, в котором накануне очередного раунда двусторонних переговоров пригрозил повысить пошлины на китайские товары с 10% до 25%. Но на сей раз Трамп, кажется, перещеголял даже себя самого, настолько все это всполошило мировую экономику – даже на Азербайджане оно отразилось резким спадом цен на нефть.
Внешне кажется, что ситуацию довел до критической лично Трамп. Еще в конце апреля министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что в торговых переговорах с Китаем удалось добиться "большого прогресса" и они выходят "на заключительную стадию". Сам Трамп тоже выражал удовлетворение ходом переговоров. Потому-то последовавшее буквально накануне очередного раунда переговоров заявление американского президента на митинге сторонников во Флориде прозвучало как гром среди ясного неба.
"Завтра прилетает их вице-премьер, он хороший человек, но они сорвали сделку", - заявил американский лидер. И продолжил: "Если мы не заключим сделку, нет ничего плохого в том, что мы будем получать больше 100 млрд в год (после введения тарифов) ". Министр Мнучин не замедлил поддержать президента, объяснив это полученной в выходные информацией об отказе Китая от взятых на себя обязательств. И тоже поддержал намерение Трампа повысить с 10 мая импортные пошлины на китайские товары с 10% до 25% в объеме 200 млрд долларов и даже дополнить их новыми тарифами в ближайшее время.
Какая такая информация была получена Белым Домом, и о чем в ней говорилось было вначале не совсем ясно, но реакция американской стороны заставила СМИ даже усомниться в продолжении дальнейшего диалога. И, словно наперекор американской взрывной реакции, буквально через день Министерство торговли Китая уведомило, что главный переговорщик страны - вице-премьер Госсовета Лю Хэ посетит США 10 мая для участия в торговых переговорах. Но даже такая, казалось бы, уступка Пекина не заставила Трампа успокоиться. Это видно из его очередного бодрящего текста в Twitter: "Посмотрим, но я буду очень счастлив, когда ежегодно пошлины в размере 100 млрд долларов будут пополнять казну США. Прекрасно для США, плохо для Китая!".
Да, 5 мая президент США заявил, что с 10 мая (после завершения официальных переговоров) тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем "продвигаются очень медленно". А уже 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и тоже подтвердил возможность введения 10 мая увеличенных пошлин. В целом же торговый представитель Соединенных Штатов объяснил причину повышения пошлин тем, что это вызвано попытками Китая пересмотреть практически готовое торговое соглашение.
В Китае же решение о повышении пошлин назвали вызывающим сожаление, однако заявили, что "не боятся воевать и будут воевать, когда это необходимо". Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий в случае, если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары. То есть ожидаемый благоприятный исход американо-китайских переговоров вернулся к исходному состоянию – взаимным угрозам сторон. Дошло до того, что официальный представитель Минкоммерции Гао Фэн и вовсе заявил, что Китай поддерживает с Ираном и Венесуэлой торгово-экономические отношения на законных основаниях и продолжит закупать у них нефть вне зависимости от позиции и давления Штатов. После такого откровенного вызова он выразил надежду, что руководство США займет ответственную позицию и "начнет осуществлять новую, более конструктивную политику", подчеркнув, что своими действиями Вашингтон только дестабилизирует ситуацию на мировом рынке нефти.
Вот в таких условиях и проходит 11-й раунд двухсторонних переговоров по торговле. Каждая сторона выдвигает свои доводы, но какая из них действительно решила подлить ложку дегтя в бочку меда, говорить однозначно трудно. Ситуация настолько сложная и напряженная, что любое неосторожное слово, не говоря уже о действиях, может ее изменить, да так, что это не замедлит сказаться на глобальной экономике. Правда, более убедительными, какими бы они ни были импульсивными, звучат претензии Трампа, недруги которого сразу обернули все это против него. Так, по мнению издания Wall Street Journal, Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования. Мол, власти Китая полагали, что США могут "пойти на компромисс". Хотя на компромисс вроде соглашались обе стороны, а сам Трамп требовал всегда больше уступок именно от Пекина.