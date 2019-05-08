Эльнур Мамедов 11:38

Экстравагантные заявления президента США Дональда Трампа, кажется, не знают предела. На днях он еще более взвинтил общую ситуацию на рынках, выступив с новыми заявлениями сразу по двум горячим темам – китайской и иранской. Сообщив о введении новых санкций против Ирана в сфере металлургии, он также объявил, что Китай сорвал сделку в ходе торговых переговоров, которым эксперты единодушно предсказывали благополучный исход уже в ближайшее время. Так он дополнил свой неожиданный твит, в котором накануне очередного раунда двусторонних переговоров пригрозил повысить пошлины на китайские товары с 10% до 25%. Но на сей раз Трамп, кажется, перещеголял даже себя самого, настолько все это всполошило мировую экономику – даже на Азербайджане оно отразилось резким спадом цен на нефть.

Внешне кажется, что ситуацию довел до критической лично Трамп. Еще в конце апреля министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что в торговых переговорах с Китаем удалось добиться "большого прогресса" и они выходят "на заключительную стадию". Сам Трамп тоже выражал удовлетворение ходом переговоров. Потому-то последовавшее буквально накануне очередного раунда переговоров заявление американского президента на митинге сторонников во Флориде прозвучало как гром среди ясного неба. "Завтра прилетает их вице-премьер, он хороший человек, но они сорвали сделку", - заявил американский лидер. И продолжил: "Если мы не заключим сделку, нет ничего плохого в том, что мы будем получать больше 100 млрд в год (после введения тарифов) ". Министр Мнучин не замедлил поддержать президента, объяснив это полученной в выходные информацией об отказе Китая от взятых на себя обязательств. И тоже поддержал намерение Трампа повысить с 10 мая импортные пошлины на китайские товары с 10% до 25% в объеме 200 млрд долларов и даже дополнить их новыми тарифами в ближайшее время. Какая такая информация была получена Белым Домом, и о чем в ней говорилось было вначале не совсем ясно, но реакция американской стороны заставила СМИ даже усомниться в продолжении дальнейшего диалога. И, словно наперекор американской взрывной реакции, буквально через день Министерство торговли Китая уведомило, что главный переговорщик страны - вице-премьер Госсовета Лю Хэ посетит США 10 мая для участия в торговых переговорах. Но даже такая, казалось бы, уступка Пекина не заставила Трампа успокоиться. Это видно из его очередного бодрящего текста в Twitter: "Посмотрим, но я буду очень счастлив, когда ежегодно пошлины в размере 100 млрд долларов будут пополнять казну США. Прекрасно для США, плохо для Китая!".