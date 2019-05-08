Врачи назвали причину смерти Сергея Доренко

Причиной смерти российского журналиста Сергея Доренко стала гемотампонада — нарушение функций сердца, сообщает РБК со ссылкой на источники в бюро судебно-медицинской экспертизы.

В ходе вскрытия в морге при Троекуровском кладбище у Доренко обнаружили скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.

В то же время РИА Новости пишет, что согласно медицинскому заключению, у Доренко нашли разорванную аневризму грудной части аорты.

Ранее Интерфакс отмечал отсутствие криминальной составляющей в смерти журналиста.

Сергей Доренко скончался накануне. Он потерял управление мотоциклом, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в бетонное ограждение. 59-летний журналист скончался в реанимации.