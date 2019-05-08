AZAL готовит 40 чартерных рейсов из Лондона в один день

«Согласно расписанию, 28 мая из аэропорта Хитроу в 22:05 по местному времени вылетает рейс AZAL Лондон-Баку, и прилетает 29 мая в Баку 06:35 по местному времени. Также 30 мая вылет из Баку в Лондон в 18:05, а прилет в Лондон 21:05», - сказал haqqin.az помощник президента AZAL по связям с общественностью Паша Кесамански, комментируя информацию о повышенном спросе болельщиков для участия в финальной игре Лиги Европы, которая состоится в Баку. На матче ожидается участие 30-35 тыс. болельщиков.

По словам помощника президента AZAL, для удовлетворения этого спроса планируется более 40 чартерных рейсов из Великобритании в Баку, выполняемые со стороны как Национального авиаперевозчика Азербайджана, так и других авиакомпаний.

В день проведения финала все службы Международного аэропорта Гейдар Алиев будут работать в усиленном режиме, здесь будут созданы все условия для беспрепятственного выполнения рейсов и прохождения через терминал большого числа пассажиров.