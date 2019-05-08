Серж Саргсян: «Грызня и неразбериха в Азербайджане помогли нам захватить Шушу»

Экс-президент Армении Серж Саргсян направился с визитом в оккупационную зону Карабаха. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на армянское издание Айсор.ам. В эти дни в Карабахе отмечают день оккупации азербайджанского города Шуша.

«Всем было ясно, что в случае успеха в Шуше, победа почти обеспечена, но с другой стороны – в случае провала мы бы оказались полностью на грани поражения. И именно по этой причине в ходе разработки операции по наступлению на Шушу мы проводили длительные обсуждения, до этого мы два раза переносили операцию. Штурм Шуши шел по четырем направлениям», - рассказал армянским журналистам Серж Саргсян.