Серж Саргсян: «Грызня и неразбериха в Азербайджане помогли нам захватить Шушу»
Экс-президент Армении Серж Саргсян направился с визитом в оккупационную зону Карабаха. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на армянское издание Айсор.ам. В эти дни в Карабахе отмечают день оккупации азербайджанского города Шуша.
«Всем было ясно, что в случае успеха в Шуше, победа почти обеспечена, но с другой стороны – в случае провала мы бы оказались полностью на грани поражения. И именно по этой причине в ходе разработки операции по наступлению на Шушу мы проводили длительные обсуждения, до этого мы два раза переносили операцию. Штурм Шуши шел по четырем направлениям», - рассказал армянским журналистам Серж Саргсян.
Он также отметил, что за три месяца до этого, в январе, азербайджанские войска предприняли очень большое наступление. По словам С.Саргсяна, во время победоносного наступления азербайджанских войск, был уничтожен самый боеспособный армянский батальон.
«Но в Азербайджане в это время просто шла внутриполитическая грызня, полная неразбериха, и это тоже нам очень помогло. В операции участвовали только добровольцы, но важно также, что участвовали все тогдашние руководители Нагорного Карабаха. Роберт Кочарян – со стороны Лачина, просто как солдат, с автоматом в руках, Бако Саакян – в только что сформированной роте Степанакерта, Самвел Карапетян, все участвовали в этой операции. Общую ответственность нес я, докладывал Роберту Кочаряну и Вазгену Саркисяну. О взятии Шуши трудно говорить так, на ногах, но твердо повторяю, что операция по взятию Шуши предопределила многое», - отметил Серж Саргсян.