Тайное совещание в ЦРУ по Ирану

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в стенах ЦРУ провел совещание по иранскому вопросу с участием высших должностных лиц из числа сотрудников разведки, дипломатов, военачальников, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, встреча проходила 29 апреля. Подчеркивается, что обычно такие совещания проводятся в конференц-зале в Белом доме, а не в штаб-квартире ЦРУ.

Участники встречи заявили, что говорили не о данных разведслужб, на основании которых США направили на Ближний Восток группу авианосцев и бомбардировщики, однако раскрыть темы, которые обсуждались на совещании, они отказались.