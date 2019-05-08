"Это стратегический проект для нас, и между тремя странами подписано соглашение, конкретно определяющее принципы, на которых он реализуется", - сказал М.Бахтадзе, комментируя состоявшуюся на днях встречу в Анкаре, на которой руководители железных дорог России, Турции и Азербайджана подписали меморандум о возможности присоединения ОАО "Российские железные дороги" к проекту БТК.

Грузия выступает против присоединения России к транспортному проекту Баку-Тбилиси-Карс. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) является стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции, к которому любой другой участник может присоединиться только с согласия всех трех стран, заявил глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.

По словам М.Бахтадзе, эта встреча проходила "под другим ракурсом".

"Похоже, эта встреча была совершенно другого ракурса, поскольку в соответствии с соглашением, подписанным между тремя странами (Азербайджаном, Грузией и Турцией - ИФ), только в случае согласия всех трех стран к проекту может присоединиться любой другой игрок", - заявил М.Бахтадзе.

Он отметил, что именно на территории Грузии будет соединительная станция, где произойдет смычка железной дороги так называемого "европейского стандарта" (шириной колеи 1435 мм) с существующей "широкой" колеей, и это произойдет именно в грузинском Ахалкалаки. "Никакой другой вариант не обсуждается", - подчеркнул М.Бахтадзе.

Напомним, 6 мая руководители железных дорог РФ, Турции и Азербайджана подписали меморандум о возможности реализации проекта по строительству второго железнодорожного пути с шириной колеи 1520 мм на участке Ахалкалаки (Грузия) - Карс протяженностью 76 км по территории Турции и логистического терминала в Карсе.

Как говорилось в пресс-релизе РЖД, "меморандум предусматривает совместные действия для обеспечения регулярных ж/д перевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, включая установление экономически обоснованных тарифов и привлечение новой грузовой базы".

Железнодорожная магистраль БТК, была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-х километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.