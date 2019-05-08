Иран отказался от переговоров с Трампом

«Я бы хотел, чтобы Иран позвонил мне, – передает слова Трампа ТАСС. – Им нужно позвонить мне и сесть за стол переговоров».

Трамп заявил, что можно «заключить справедливую сделку». По словам президента США, желание Вашингтона, чтобы у Тегерана не было ядерного оружия – это «не слишком большая просьба». В ответ США помогли бы Ирану «вернуться в отличную форму».

В свою очередь, в Исламской Республике заявили, что Тегеран не собирается вести переговоры с США, несмотря на заявления американского лидера о том, что он хотел бы провести консультации с иранскими властями. Об этом сказал заместитель по политическим вопросам Корпуса стражей исламской революции Йадалла Джавани, сообщает агентство Tasnim.

По словам Джавани, Иран "считает Америку ненадежной" страной в плане ведения с ней переговоров и заключения каких-либо соглашений, отмечает агентство.

Джавани также выразил уверенность в том, что США в любом случае не "прибегнут к военным действиям" против Ирана.