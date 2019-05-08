США обвинили Россию в искусственном занижении курса рубля

Министерство финансов США считает, что Россия может попасть в список стран, которые манипулируют своей валютой для достижения устойчивой позиции на рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В настоящее время в минфине составляется список стран, занижающих курс своих валют. В него планируется включить Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Ирландию и Малайзию, а также Россию.

Согласно действующим правилам, основанием для подозрений является торговый профицит с США более 20 миллиардов долларов, поддерживать активное сальдо платежного баланса на уровне в 3% ВВП и регулярно проводить скупку валюты.

По мнению ведомства, сочетание этих факторов свидетельствует о целенаправленном занижении курса национальной валюты подозреваемой страны.

Занижение национального курса выгодно крупным экспортерам. Оно позволяет снизить относительную себестоимость своей продукции и за счет этого получить конкурентное преимущество на международном рынке.