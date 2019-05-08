Как и прогнозировал haqqin . az , США повысили тарифы на импорт китайских товаров с 10% до 25% на сумму 200 млрд долларов, торговая война вошла в самую острую стадию. По однозначным ожиданиям экспертов, такое обострение ситуации может привести к панике на мировых биржах и краху глобальной экономики. Пока, правда, рынки и перешли к снижению, реакция на это сообщение скорее сдержанная. Но, думается, относительная сдержанность первых минут сможет продержаться недолго. Рынки, похоже, пока надеются, что сделка все же будет достигнута, а тарифы можно и отменить. Просто президент Дональд Трамп использует инструменты давления на полную мощность. Но игра уже сделана, а Трамп отступать не любит.

Казалось бы, ничего неожиданного не произошло. Еще 5 мая Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем продвигаются очень медленно. А 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил такую возможность. Но уже вчера вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон для проведения переговоров с американскими коллегами - министром финансов Стивеном Мнучиным и тем же Робертом Лайтхайзером. Встреча должна быть продолжена сегодня. Однако…

Как сообщают западные СМИ, накануне первый день переговоров прошел безрезультатно. Никакой информации о каких-либо прорывах нет. Правда, сам Трамп накануне написал в Twitter, что получил письмо от председателя КНР Си Цзиньпина с приглашением к совместной работе. Но вот как американский президент это прокомментировал: "Он просто написал мне красивое письмо, я только что получил его, и, возможно, я поговорю с ним по телефону, но, посмотрите, у нас есть две отличные альтернативы, у нашей страны фантастические успехи. Наша альтернатива отличная, о которой я говорил годами. Мы будем получать от Китая более 100 млрд долларов в год".

Министерство коммерции КНР не замедлило с ответом. Пекин вынужден принять ответные меры, - гласит его заявление. Вместе с тем министерство выразило надежду на то, что в ходе продолжающихся сейчас в Вашингтоне торговых консультаций стороны смогут урегулировать разногласия. Вообще, следует отметить, что КНР в этом вопросе проявляет большую сдержанность. Даже ранее глава китайской делегации на переговорах Лю Хэ заявил, что пошлины, введение которых анонсировал американский президент, не решат проблему, подчеркнув, что это не выгодно ни США, ни Китаю, ни всему остальному миру. По прибытии в Вашингтон Лю Хэ выразил надежду на откровенный обмен мнениями с американскими коллегами. "Я прибыл сюда с искренним намерением, надеюсь в этой особой ситуации на откровенный обмен мнениями. Китайская сторона исходит из того, что пошлины - не способ решения проблемы", - заявил он.

Да и американская сторона по итогам первого дня переговоров не была настроена категорично. Стороны договорились продолжить переговоры по торговле. Посол Лайтхайзер и министр Мнучин провели рабочий ужин с вице-премьером Лю Хэ и договорились продолжить дискуссии завтра утром, - следовало из распространенного заявления Белого дома.

Но утро выдалось не доброе, во всяком случае для бирж. После сделанных накануне заявлений индексы и сырьевые активы отыграли большую часть потерь. Но это продолжилось недолго. Сейчас, как было уже сказано выше, снова наблюдается отрицательная динамика. И пусть она пока не очень тревожная, но все может решиться буквально в ближайшие минуты.

Да, как только глобальный рынок почувствует уверенность в необратимости переговорного процесса, он среагирует на происходящее более решительно. Не в последнюю очередь стоит ждать и реакцию мирового нефтяного рынка, что особенно важно для экономики нефтеэкспортеров, в том числе и Азербайджана. Китай крупнейший импортер нефти, любые колебания в его экономике сильно влияют на спрос нефти в мире. А навязанная Трампом торговая сделка не минует сказаться на экономике этой страны. Но нефть – это только прямая угроза последствий торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Азербайджан, как и весь остальной мир, ожидают и многие другие нежелательные факторы, которые обрушатся на головы народов из-за того, что великие державы не могут решить свои интересы.