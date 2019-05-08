Согласно информации, водитель автомобиля Alfa Romeo выехал на встречную полосу, где столкнулся с троллейбусом, пишет Российская газета.

В Нижнем Новгороде (РФ) произошла страшная авария, унесшая жизнь пяти человек.

От сильного удара машина превратилась в груду металла, молодой водитель и трое пассажиров иномарки скончались на месте. Еще двоих госпитализировали, однако жизнь одного из них спасти не удалось.

Все пострадавшие - молодые люди в возрасте от 20 до 22 лет. Также в больницу доставили двоих пассажиров троллейбуса.

Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).