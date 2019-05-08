В связи с 96-ой годовщиной со дня рождения выдающегося государственного деятеля и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) провело акцию по посадке деревьев в Ясамальском жилищном комплексе, являющемся первым проектом агентства.

Основной целью акции является почтение памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, который придавал большое значение охране и оздоровлению окружающей среды, а также продолжить его наследие традиций озеленения, пропагандировать среди людей экологическую культуру, чувство заботы о природе.

Экологическая политика, основы которой заложил Гейдар Алиев, была успешно продолжена его достойным преемником президентом Ильхамом Алиевым, и сейчас в Азербайджане постоянно предпринимаются меры по охране окружающей среды и усилению экологической безопасности.

В ходе акции около 100 сотрудников MİDA и ООО MİDA посадили 200 эльдарских сосен, провели работы по очистке и благоустройству зеленных зон.