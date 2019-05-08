В Ингушетии задержали азербайджанцев с поддельными документами

В ходе проведения регулярных оперативно-профилактических мероприятий в частном секторе города Магаса Ингушетии сотрудниками отдела иммиграционного контроля УВМ МВД по региону выявили факты использования поддельных документов двумя гражданами Азербайджана, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Собранные полицейскими материалы в отношении иммигрантов направлены в органы дознания ОМВД России по городу Назрани для принятия дальнейшего процессуального решения. В действиях мужчин усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК России, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Также правоохранителями к административной ответственности привлечены двое жителей Ингушетии, которые привлекли иностранцев для строительства частных домов, не подав в установленном порядке уведомления о заключении трудового договора на выполнение работ.

В отношении жителей Назрани составлено 4 и 5 административных протоколов в соответствии с частью 3 статьи 18.15 КоАП России, говорится в релизе.