Фуад Пашаев покончил с собой в американской тюрьме

Арестованный по подозрению в убийстве своей жены 31-летний Фуад Пашаев покончил с собой в камере тюрьмы в округе Колумбия, сообщают американские СМИ.

Информацию о смерти Фуада Пашаева журналистам сообщил шериф Роджер Бранднер. По его словам, Управление медицинской экспертизы округа Колумбия объявило его мертвым.

Бранднер сказал, что сотрудники тюрьмы заканчивали свои обычные проверки камеры около 11 часов вечера, когда обнаружили там умирающего Фуада Пашаева. Меры по спасению его жизни не принесли результатов.

Ранее haqqin.az писал о том, что в американском штате Висконсин жестоко убили 23-летнюю украинку Татьяну Гужву. Вскоре полиция арестовала ее мужа, 31-летнего Фуада Пашаева, как подозреваемого в деле. По предварительной информации, Пашаеву в январе уже было предъявлено обвинение в домашнем насилии по 11 пунктам, жертвой которого была Татьяна.