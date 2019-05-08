На расположенной в Джалал-Абадской области Киргизии нефтебазе произошел пожар, сообщает МЧС республики, пишет ТАСС.

"10 мая в городе Джалал-Абад начался пожар на нефтебазе, для его тушения привлечены десять пожарных расчетов", - говорится в сообщении.

В безопасное место эвакуированы примерно 2 тыс. жителей, живущих вблизи нефтебазы, отмечается в сообщении.

По данным министерства, на месте ЧП также работают представители Департамента водных ресурсов, МВД, скорой помощи и оперативная группа Центра управления кризисными ситуациями при МЧС республики.