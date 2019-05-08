Госдеп выделит деньги Украине

Соединенные Штаты намерены выделить 900 тысяч долларов «на укрепление демократических процессов» в Украине, передает RT.

Выплаты будут нацелены на формирование властных структур на нижних этажах по подобию американской системы. В случае успеха на первых этапах проекта планируется дополнительно выделить 600-800 тысяч долларов.

Выделенные Вашингтоном средства пойдут на работу с избирателями и наблюдения за процессом выборов со стороны СМИ и общественности. Дополнительные средства предусматривают «сближение власти и гражданского общества».