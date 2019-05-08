Убийство голливудского режиссера раскрыли спустя 30 лет

Спустя 30 лет правоохранительным органам в США удалось арестовать человека, который, по их мнению, убил режиссера Барри Крейна в 1985 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Обвинение предъявлено 52-летнему Эдвину Хайатту, предположение о причастности к преступлению было сделано на основании ДНК-теста.

Сам Хайатт, отвечая на вопросы корреспондента телеканала Wsoctv, заявил, что ничего не помнит, так как тогда был «увлечен наркотиками». На вопрос об убийстве Крейна он ответил: «Все возможно».

Крейн был найден избитым и задушенным на полу в гараже собственного дома в июле 1985 года. Ему было 57 лет.

В качестве режиссера Крейн снимал телесериалы, самые известные среди них «Невероятный Халк», «Даллас» и «Чудо-женщина».