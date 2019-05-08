В США отправили в тюрьму «светскую львицу» из России

Чтобы ввести в заблуждение нью-йоркские отели и банки, Сорокина выдавала себя за наследницу миллиардера.

Верховный суд Манхэттена приговорил уроженку России Анну Сорокину, приехавшую в США из Германии, к 4-12 годам тюрьмы. Ее признали виновной в краже услуг и воровстве, она похитила более $200 тыс., передает BBC.

28-летняя Анна Сорокина родилась в России. Ее семья в конце нулевых переехала в небольшой город под Кельном, где отец работал водителем грузовика.

В феврале 2017 года Сорокина, которая называла себя Анной Делви, сняла номер в отеле Howard в Нью-Йорке, представившись знакомой его собственника. За регистрацию и помощь она дала консьержке несколько 100-долларовых купюр на чай. Затем девушка начала заводить знакомства с местными элитами, организовав несколько званых ужинов. Их посещали топ-менеджеры, главы инвестиционных фондов, журналисты модных изданий. Она получала деньги у друзей и компаний в долг и не собиралась их отдавать.

Репутация «богатой наследницы» пошатнулась, когда девушка не предоставила при заселении в отель номер банковской карты. Она задолжала за проживание 30 тысяч долларов. Когда два отеля обвинили ее в неуплате, началось расследование.

В прошлом году Сорокину арестовали в Малибу и предъявили обвинение в крупных кражах.

Эта история получила широкий резонанс: о Сорокиной писали журналы Vanity Fair и New York Magazine, отмечая ее умение демонстрировать власть и богатство, которыми она на самом деле не обладала. Netflix уже купил права на экранизацию истории «богатой наследницы».