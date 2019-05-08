Помпео встретится с Путиным

Госсекретарь США Майк Помпео отправится с визитом в Москву и Сочи с 12 по 14 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, у Помпео запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Помимо этого, он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Госсекретарь Помпео отправится в Сочи, в Россию, 14 мая и встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд двусторонних и многосторонних вызовов», — отметили в Госдепартаменте.

Уточняется, что 13 мая Помпео встретися в Москве в сотрудниками американского посольства, представителями деловой элиты и студентами.