Пожар в новостройке потушен. Причины возгорания Фото; обновлено 18:27

Причиной пожара в здании «Ени Хаят Плаза» стало то, что рабочие, переносившие коробки с мебелью, начали курить. Один из них бросил окурок сигареты в одну из коробок.

Прибывшие на место происшествия противопожарные расчеты МЧС оперативно потушили возгорание.

* * * 18:19

Пожар в здании «Ени Хаят Плаза» потушен. Пострадавших в результате инцидента нет.

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В эти минуты горит здание «Ени Хаят Плаза», расположенное по улице Зарифы Алиевой, 55.

Возгорание произошло на втором-третьем этажах. В cчитанные минуты здание было охвачено огнем. На место происшествия привлечены три противопожарных расчета. Из здания эвакуированы около двухсот человек.

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