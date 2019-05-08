Пожар в новостройке потушен. Причины возгорания Фото; обновлено 18:27
Причиной пожара в здании «Ени Хаят Плаза» стало то, что рабочие, переносившие коробки с мебелью, начали курить. Один из них бросил окурок сигареты в одну из коробок.
Прибывшие на место происшествия противопожарные расчеты МЧС оперативно потушили возгорание.
* * * 18:19
Пожар в здании «Ени Хаят Плаза» потушен. Пострадавших в результате инцидента нет.
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В эти минуты горит здание «Ени Хаят Плаза», расположенное по улице Зарифы Алиевой, 55.
Возгорание произошло на втором-третьем этажах. В cчитанные минуты здание было охвачено огнем. На место происшествия привлечены три противопожарных расчета. Из здания эвакуированы около двухсот человек.