Турция оштрафовала Facebook
Турецкое ведомство по защите персональных данных (KVKK) объявило, что в апреле обязало Facebook выплатить штраф в размере 1,65 млн турецких лир (почти $271 тыс.), сообщает CNN Turk.
По данным KVKK, компания допустила нарушение правил использования персональных данных, которое затронуло около 300 тысяч турецких пользователей соцсети.
Отмечается, что с 13 по 25 сентября 2018 года сторонние приложения в результате технической ошибки получили доступ к фотографиям пользователей Facebook.