Деятели культуры получат президентскую пенсию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональной президентской пенсии группе деятелей культуры и искусства, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии культуры и искусства Азербайджана персональная президентская пенсия предоставляется: Абдуллаеву Агасалиму Сахиб оглу; Агамалызаде Музаффару Мамедибрагим оглу; Исламзаде Акифу Гадир оглу; Гулиевой Саиде Абульфаз гызы; Муталлимовой Фирангиз Бяхяр гызы; Наримановой Земфире Али гызы; Рахимли Ильхаму Азиз оглу.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.