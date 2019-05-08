Саакашвили открыл в США завод

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили открыл завод чачи David’s Distillery под названием "Чача Лазики" в американском городе Морисвилл (штат Пенсильвания), пишет Грузия Онлайн.

На своей странице Facebook Михаил Саакашвили опубликовал видео открытия завода со статусом: "Еле дали открыть завод. У меня была ломка открыть что-нибудь!"

Грузинская чача для американского рынка будет изготовляться из калифорнийского винограда. Завод сможет производить несколько тонн водки чача в день.