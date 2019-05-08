Атакующую лезвиями секретную ракету создали в США

В США разработали секретную ракету, которая не взрывается, а обрушивается на потенциальную цель, пробивая массой крыши машин и зданий.

Как сообщает РИА Новости, модификация Hellfire R9X оснащена холостой боеголовкой и шестью длинными лезвиями, которые за несколько секунд до столкновения с потенциальной целью выпускаются и разрезают все на своем пути.

Отмечается, что данная ракета применяется военными в редких случаях и только в определенных условиях. Например, если точно известно местонахождение лидера террористов и использование другого вида вооружений может повлечь за собой жертвы среди мирного населения.

Известно, что Hellfire R9X несколько раз применялась во время боевых операций в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и Сомали. Разработкой данного вида оружия Соединенные Штаты занимались с 2011 года.